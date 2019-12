Samp-Juve, formazioni ufficiali: Sarri conferma il tridente, out Quagliarella

Maurizio Sarri sceglie ancora l'HDR: l'attacco della Juventus vedrà protagonisti ancora Dybala, Ronaldo e Higuain. Un tridente da sogno per i tifosi bianconeri, da incubo per la difesa blucerchiata. In porta c'è Gianluigi Buffon, che al fischio d'inizio salirà a quota 647 presenze in A (battuto il record di Maldini). C'è Demiral e non De Ligt in difesa con Bonucci, a centrocampo Rabiot completa il reparto con gli intoccabili Pjanic e Matuidi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. All. Sarri