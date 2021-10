Spezia-Genoa, le formazioni ufficiali: out Verde, Nzola sfida Destro

Tutto pronto al Picco per il derby ligure fra Spezia e Genoa. Mister Thiago Motta non stravolge il suo modulo e nel suo 4-2-3-1, rispetto alle attese, lascia fuori Verde per dare fiducia a Strelec alle spalle di Nzola, con Salcedo e Gyasi al suo fianco. Nel Genoa mister Ballardini punta sul 4-3-3 con Destro riferimento offensivo supportato da Kallon ed Ekuban. Inizialmente fuori Toure, a centrocampo con Rovella e Badelj c'è Behrami.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Ekuban, Destro, Kallon