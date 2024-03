Tudor spiega il suo calcio: "Voglio vincere, non far divertire. Ma se uno si annoia..."

Igor Tudor si presenta alla Lazio e svela la sua idea di calcio. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Igor Tudor si presenta alla Lazio e svela la sua idea di calcio. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa: "La mia idea di calcio vedremo, io penso che un allenatore non debba rinunciare a niente nel calcio, bisogna provare a dare tutto a una squadra. A me piace vincere, non far divertire, ma se vedo una partita e dopo un po' mi annoia, cambio canale. La gente è sempre più esigente, vuole vedere vincere la squadra, ma se non gli piace non va bene. Per me non bisogna vincere per caso, poi è chiaro che se si è inferiore e bisogna rinunciare a qualcosa".