UFFICIALE - Salernitana, peggiora la situazione: c'è un altro positivo: i giocatori salgono a 10

Tramite un comunicato ufficiale, la Salernitana ha informato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19". Positività che va ad aggiungersi agli altri 11 elementi contagiati, di cui due membri dello staff e 10 calciatori. La Salernitana, che non è scesa in campo in occasione della gara con il Venezia all'Arechi, vede sempre più complicarsi la trasferta contro il Verona.