ADL: “Giuntoli? Per 6 mesi mi ha chiesto di andare alla Juve! Colpo Kvara non è suo, merito di Edo”

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato alcuni giornalisti a Castel Volturno e tra i tanti temi trattati non ha risparmiato una frecciata al suo ormai ex ds: "Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos'è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve? Qui abbiamo sempre considerato la Juve nemica sportiva numero uno... è un altro film, questo! Un direttore sportivo deve avere la cultura dell’umiltà e del lavoro, e lui ce l'aveva.

Il colpo Kvara? Non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a Giuntoli. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti, così va nella vita: è un ottimo professionista che è andato alla Juve con mia grande sorpresa".