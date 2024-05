Gazzetta - Nome nuovo per sostituire Simeone: il Napoli pensa ad un 2003 del Parma

In attacco non ci sarà bisogno solo di un sostituto di Osimhen, ma probabilmente anche di alternative perché il reparto subirà un restyling importante

Il Napoli è pronto a far partire la rifondazione estiva. In attacco non ci sarà bisogno solo di un sostituto di Osimhen, ma probabilmente anche di alternative perché il reparto subirà un restyling importante. In uscita infatti c'è anche Giovanni Simeone, su cui c'è la Lazio ma non solo, ed intanto si registra un nome nuovo accostato ai partenopei.

Secondo la Gazzetta dello Sport al Napoli è stato proposto Ange-Yoan Bonny, centravanti classe 2003 del Parma neo-promosso in Serie A. Si tratta di un elemento che ha forza fisica e velocità, fondamentale anche per mandare dentro i compagni nel 4-3-3 di Pecchia. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 5mln di euro, ma il Napoli ha tanti giovani - si legge - da inserire eventualmente nell'affare. Rappresenterebbe un'alternativa in attacco ed essendo un Under non peserebbe nelle liste del campionato.