Il mancato arrivo che ha danneggiato tutti: Dragusin fa panchina al Tottenham e s'è già pentito

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo due gare da titolare, a marzo, un subentro per una quarantina di minuti e poi pochi minuti finali in tre partite. In totale poco più di 200 minuti per Radu Dragusin al Tottenham: una beffa per il difensore classe 2002, tra le rivelazioni del campionato fino all'addio al gennaio direzione Premier, rifiutando Milan e soprattutto Napoli che - per ammissione di ADL e conferma del suo agente - arrivò ad offrire più di tutti al Genoa prima dell'inserimento anche del Bayern Monaco.

Proprio l'agente del difensore, Florin Manea, ieri a Radio Crc ha espresso tutto il suo dispiacere per la situazione attuale al Tottenham, paventando un addio se le cose non dovessero cambiare, tornando anche sulla scelta di gennaio: "Meglio il Napoli? E' stata una scelta sua, senza Tottenham e Bayern avrebbe scelto Napoli. Parlai anche con De Laurentiis, è stato un grande onore. Deve avere pazienza, ha davanti due giocatori importanti e l'allenatore non vuole giocare a 3, ma il Tottenham prende tanti gol. Lui può giocare a due o a tre, ma se non gioca dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ma è arrivato a gennaio... poi non si sa mai nella vita".