Agostinelli consiglia: "In Olanda c'è un profilo perfetto per raccogliere l'eredità di Osimhen"

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo finale di stagione tutto può accadere, quando rivedo a determinati livelli certi giocatori dico che tutto è possibile. Certamente chi rincorre non può sbagliare molto, anche se il quinto posto valido per la Champions è quasi sicuro.

Il Napoli non può permettersi di sbagliare la gara col Frosinone e non sarà una passeggiata, chi si deve salvare avrà la cattiveria dentro. Il Napoli deve dare continuità ai risultati e deve tornare a sorridere. Se non ci riuscirà sarà la più grande delusione dell’anno per me. Osimhen? Se il Napoli potesse usufruire dell’Osimhen di Monza allora può sperare in tutto. A me piace, in sua sostituzione, Gimenez del Feyenoord che mi ricorda l’attaccante vero”.