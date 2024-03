Agostinelli: "Il Napoli ha una grande chance: è il Barça più scarso degli ultimi 15 anni"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: "Quanto conta l’aspetto mentale? Saranno ben più importanti la tattica e il gioco. Non parlerei solo di aspetto mentale, che è un elemento che va messo in campo ma per me fa solo il 10%.

Duello Cancelo-Politano? Sono dell’idea che se uno è bravo ad attaccare e meno a difendere, il modo passivo per limitarlo un po’ è attaccando, proprio nella zona in cui non eccelle. La questione che Xavi fa partire Cancelo da 70 metri anziché 40 metri fa riflettere. 7 duelli su 10 ho più possibilità di vincere la partita. Il calcio è questo. E non parlo solo di Cancelo e Politano, ma di tutti.

Il Napoli con l’attacco che può essere tra le migliori d’Europa. Secondo me questa è un’occasione d’oro: è il Barcellona meno forte degli ultimi 10/15 anni. Altro che Barcellona favorito, sento parlare di 75% contro 25%. Il Napoli ha tutte le qualità per giocarsela, al massimo si parla di 51-49. Sicuramente sarà una partita dura, ma non è che il Barcellona è più forte dell’Inter, e il Napoli se gioca con l’Inter non è che perde per forza. Come è successo al Bayern Monaco con la Lazio, dopo aver perso all’Olimpico ha rischiato di subire l1-0 da Immobile in casa, e lì sarebbero".