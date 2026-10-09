Allegri sugli infortuni: “Non amo i dati, ma si giocano 6’ in più! Moltiplicate per 50 partite…”

Massimiliano Allegri riflette sull'aumento degli infortuni e indica nel maggiore tempo effettivo e nell'intensità delle gare due aspetti da tenere in considerazione.

Il tema degli infortuni è stato affrontato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone. Al tecnico è stato fatto notare come il numero degli stop sia quasi raddoppiato rispetto alla scorsa stagione, chiedendogli se l'elevato numero di partite possa incidere sulla situazione. L'allenatore del Napoli ha posto l'accento anche sull'aumento del tempo effettivo di gioco e sui ritmi sostenuti dai calciatori.

Allegri: "Bisogna riflettere, i ritmi sono diversi"

Questo l'intero virgolettato di Allegri: "Il dato statistico... io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c'è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s'è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".