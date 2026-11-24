Alvino: "All'Etihad senza paura: con il sorriso e il coraggio di sognare"

Nel corso del suo consueto editoriale "Dillo ad Alvino", in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, il giornalista Carlo Alvino ha analizzato la sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, invitando la formazione di Massimiliano Allegri a scendere in campo senza paura e con la consapevolezza dei propri mezzi: "Giocare col sorriso, nessun timore reverenziale, nessun calcolo particolare. Stasera bisogna prendersi la scena con spensieratezza e soprattutto con la gioia di chi ama questo sport, con la gioia di chi ama il calcio".

La vittoria conquistata sabato contro il Torino ha restituito fiducia all'ambiente azzurro. Secondo Alvino, il successo del Maradona ha evidenziato importanti segnali di crescita sotto il profilo caratteriale, con la squadra di Allegri che sembra aver ritrovato compattezza e spirito di gruppo.

De Bruyne e McTominay, una notte speciale a Manchester

Quella dell'Etihad Stadium sarà una serata dal sapore particolare soprattutto per Kevin De Bruyne, atteso dal ritorno nello stadio in cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera: "Questa sera c'è un'emozione particolare: quella di vedere Kevin De Bruyne lì all'Etihad vestire un'altra maglia, sempre azzurra, ma quella del Napoli".

Una partita dalle motivazioni supplementari anche per Scott McTominay, che ritroverà il City dopo aver vissuto per anni il derby di Manchester con la maglia dello United. Alvino ha rimarcato il temperamento dello scozzese, individuando nel centrocampista uno dei possibili protagonisti della sfida europea.

In chiusura, il giornalista ha lanciato un messaggio di fiducia all'intero ambiente partenopeo: "Quando il Napoli gioca così, libero di testa e col sorriso, io dico che non ce n'è per nessuno. E coltivare un sogno che può diventare realtà, secondo me, è anche legittimo".