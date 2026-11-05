Allegri via? Schira: "Ko con la Lazio può scatenare furia di ADL, occhio alla sosta…"

Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha commentato il clamoroso ko di ieri del Napoli contro il Porto: "Ho visto il Napoli affondare sul campo del Porto. ha detto che il Napoli per un'ora ha tenuto. Allegri ha detto a fine partita" abbiamo giocato bene per 70 minuti, poi sul 2-1 siamo crollati". È vero, in parte, nel senso che il Napoli ha fatto un buon primo tempo contro un Porto che secondo me è più forte, ha più gamba, più sprint, non ha gli infortunati del Napoli, ma alla fine stavano 1-1.

Quando il Porto ha fatto i cambi ha schiacciato letteralmente il Napoli nella propria metà campo e dal 5' al 56' in poi è stato un dominio totale del Porto. Il Napoli ha retto sino al settantesimo. Una volta che ha preso il 2-1 è chiaro che poi non ha avuto la forza, non aveva la gamba, non aveva neanche i giocatori in panchina perché sono entrati Lang mezzo acciaccato, Giovanni e Lucca che di fatto non hanno dato contributo, facevano solamente il solletico al Porto. Il Napoli ha perso il 50% delle partite ufficiali. Il Napoli ha giocato 14 partite tra campionato e Champions, ne ha perse sette, ne ha vinte cinque, ne ha pareggiate due.

Il Napoli in campionato era fuori dalla lotta scudetto ottobre. A novembre rischia di essere fuori dalla lotta Champions. È l'ultima spiaggia, l'ha detto anche Allegri, è una finale per noi Napoli- Lazio. Sul banco degli imputati, naturalmente quando c'è un disastro del genere finisce l'allenatore Massimiliano Allegri che secondo me si gioca tanto contro la Lazio perché un'altra sconfitta pesante, un'altra debacle poi con la sosta alle spalle potrebbe far esplodere la furia di De Laurentis che finora ha difeso il tecnico, però si sa nel calcio la pazienza non è mai infinita, quindi ci sarà da magari seguire e analizzare questa situazione".