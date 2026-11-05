Crisi Napoli, Scotto: "Conte indicò la strada. Ricordate cosa fece un anno fa?"

Giovanni Scotto sul suo canale Youtube ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli dopo le ultime due sconfitte di fila contro Juventus e Porto: "La gara con la Lazio è importante. C'è già aria di contestazione. Al Maradona se le cose non dovessero andar bene l'aria sarà pesante. Ora tocca a De Laurentiis che parlava di divertimento con Allegri. E aveva parlato di vittoria della Champions. Ma quell'entusiasmo è ormai distante.

Adesso bisogna intervenire. La società deve farci sapere cosa farà per ricompattare lo spogliatoio. Quando Conte decise di mettere fuori alcuni calciatori, forse era quella l'unica soluzione praticabile. Forse siamo al punto di prima. Magari è stato buttato un anno e ha perso una stagione con una scelta in panchina che non è né capo né coda. Allegri non apre un nuovo ciclo perché la squadra è vecchia e non può fare neppure un traghettatore avendo firmato un triennale".