Alvino: "ADL farà una rivoluzione. Ferguson? Giuntoli rompe le uova al Napoli"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal

TuttoNapoli.net

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal: "De Laurentiis pensa a una rivoluzione? Io te lo confermo, non è solo un pensiero, la rivoluzione ci sarà. Il presidente ha in mente di mettere mano a questa rivoluzione cercando di sbagliare il meno possibile. Io penso che nessuno dei tesserati di oggi debba sentirsi al sicuro, anche quelli con contratto lungo e oneroso. L'unica certezza è che il Napoli verrà costruito intorno a Kvhicha Kvaratskhelia.

Traoré? Ad oggi non ci sono le condizioni per il riscatto alla cifra pattuita. Il ragazzo avrà altre nove partite per dimostrare. Ti dò una data: dal 20 aprile il Napoli avrà le idee chiare su tutti, su calciatori, nuovo allenatore, sulle competizioni che andrà a giocare.

Ferguson? È forte, rientra nella categoria dei calciatori che il Napoli non avrebbe difficoltà a comprare. È giovane e da poter valorizzare ulteriormente. Si porta un po' dietro l'etichetta di chi deve confermarsi, perché una cosa è giocare in una piazza come Bologna e un'altra è Napoli. Il leitmotiv della prossima stagione sarà dare priorità a chi fa piacere venire al Napoli.

Lotta di mercato con la Juventus? È Giuntoli che rompe le uova al Napoli. Anche su Koopmeiners c'era prima il Napoli, quest'estate non si è trovato l'accordo con l'Atalanta. Su David? Mentre quando arrivò Osimhen si parlava di una scommessa, qua si tratta di un giocatore già forte".