Napoli-Roma, probabili formazioni: confermato Zielinski, De Rossi lancia Bove

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli attende la Roma al Maradona per giocarsi le ultime speranze di restare attacco al treno europeo. Domenica, calcio d’inizio alle 18, il tecnico Francesco Calzona potrà contare sull’intero organico, con l’unico dubbio che riguarda Olivera in fase di recupero. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali, in difesa rientrano dopo le squalifica Rrahmani e Mario Rui con Juan Jesus e Di Lorenzo che completano il reparto. A centrocampo si va verso la fiducia a Zielinski, nel terzetto con Anguissa e Lobotka. In attacco pochi dubbi sul tridente titolare con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

In casa Roma? Romelu Lukaku non è ancora certo di esserci contro il Napoli, ma intanto De Rossi deve fronteggiare l'emergenza difesa con Llorente squalificato, Ndicka ancora out e Smalling uscito contro l'Udinese per un fastidio all'inguine. Dunque 4-3-3 con Svilar in porta e difesa composta da Celik, Mancini, Huijsen e Spinazzola. In mezzo al campo riposo per Paredes (anche lui squalificato). Al suo posto Bove con Cristante e Pellegrini, mentre in attacco Dybala, Abraham ed El Shaarawy. A riportarlo è TMW.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Hujsen, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrii; Dybala, Abraham, El Shaarawy