Niente banalità, alibi e frasi fatte: Calzona stavolta dice tutto ciò che non va

Francesco Calzona dice tutto: niente fronzoli, banalità, scuse o frasi fatte, scrive il Corriere dello Sport raccontando della durissima conferenza stampa di ieri del tecnico del Napoli, prima di iniziare il ritiro di Caserta, al Novotel che sarà casa azzurri almeno fino a domani, salvo prolungamenti se il club non dovesse vedere una reazione contro la Roma:

"A due giorni dalla partita contro la Roma, e a una settimana dalla bruttissima giornata di Empoli, non cerca alibi e non li crea. Anzi: la chiacchierata voluta con i media in occasione di una vigilia di campionato, la prima per lui dopo l’interruzione decretata dal club a metà febbraio, rappresenta l’occasione di annunciare ufficialmente cosa si aspetta dal Napoli, dalla squadra; cosa non è andato; cosa non gli è piaciuto; cosa deve cambiare immediatamente".