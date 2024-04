UFFICIALE - Dia al Maradona e poi un incubo senza fine: la Salernitana torna in B

La Salernitana, quasi un anno dopo il gol di Dia al Maradona, va in Serie B. Fatale la sconfitta contro il Frosinone

La Salernitana, quasi un anno dopo il gol di Dia al Maradona, va in Serie B. Fatale la sconfitta contro il Frosinone. La squadra granata ultima in classifica saluta la massima serie con quattro turni di anticipo.

Un'annata da dimenticare per i granata con quattro tecnici cambiati e diversi errori da parte di tutti, da Iervolino a Sabatini passando per i calciatori. Fa sorridere pensare che appena un anno fa i tifosi facevano festa per il gol di Dia al Maradona diventato un tatuaggio e un anno dopo i granata saranno costretti a ripartire dalla Serie B con Dia fuori rosa e separato in casa ormai da mesi.