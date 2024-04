PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il diavolo è Lopetegui! Kvara spaventa il Napoli sul rinnovo"

"Il Diavolo è Lopetegui" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Allenatore esperto e in sintonia con il club

"Il Diavolo è Lopetegui" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Allenatore esperto e in sintonia con il club, il tecnico spagnolo è sempre più vicino al club rossonero per il dopo Pioli, giunto ormai al capolinea della sua avventura sulla panchina del Milan: così Lopetegui ha convinto anche Cardinale e staccato i rivali.

Mercato - "Inter, 5 regali per Inzaghi": i nerazzurri pronti a rilanciare dopo la conquista dello Scudetto. Pronti 5 regali per il tecnico interista: il portiere Bento, Zirkzee in attacco e Holm per la fascia, più i rinnovi di Lautaro e Barella. Di spalla "Kvara spaventa Napoli, il rinnovo è in bilico" mentre l'Atalanta riscatterà De Ketelaere. Di seguito la prima pagina completa