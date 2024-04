Cds - Buongiorno, il Napoli è già in pressing sul Torino: la richiesta è enorme

Il Napoli insiste: vuole Alessandro Buongiorno. E' lui secondo il Corriere dello Sport il difensore scelto per riempire una volta per tutte il vuoto di Kim

Il Napoli insiste: vuole Alessandro Buongiorno. E' lui secondo il Corriere dello Sport il difensore scelto per riempire una volta per tutte il vuoto mai colmato dopo la cessione di Kim, e ne ha parlato con il Torino, come accaduto già a gennaio dopo aver perso Dragusin e dopo aver rinunciato a Perez ritenendo troppi i 18mln più bonus chiesti dall'Udinese:

"Contatto diretto, contatto ufficiale per dare il via a una trattativa che ovviamente potrà entrare nel vivo a fine stagione. A giochi fatti e a cavallo di un Europeo che Buongiorno è candidato a disputare con la Nazionale di Spalletti. Centrale-colosso di 24 anni che ha doti atletiche, tecniche e un bel po’ di esperienza e temperamento: non si diventa a caso capitano del Toro. Tatticamente duttile, capace di giocare nella difesa a quattro e ovviamente in quella a tre: buono per tutte le stagioni, per qualsiasi filosofia del tecnico che verrà. Ma piace anche all’Inter e al Milan, in Premier. E il Toro fa il prezzo, notevole: 40 milioni. E sono tanti".