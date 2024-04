Kvaratskhelia è in prima pagina sul Mundo Deportivo: "Xavi lo vuole subito!"

Si parla dell'interesse del club spagnolo per il calciatore di Calzona che sta trattando il rinnovo di contratto con il Napoli

Kvaratskhelia piace al Barcellona, ormai non è un mistero, ma in queste ore il talento del Napoli è in prima pagina nell'edizione online del Mundo Deportivo.

Si parla dell'interesse del club spagnolo per il calciatore di Calzona che sta trattando il rinnovo di contratto con il Napoli. Xavi adora Kvara, lo vorrebbe subito con sé, ma il Napoli ha intenzione di blindare il georgiano. Vedremo come andrà a finire.