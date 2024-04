Atalanta, brutte notizie in difesa: Gasperini perde un titolarissimo

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 26 APR - Sead Kolasinac non s'è allenato col resto della squadra nella sessione pomeridiana del venerdì dell'Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il difensore bosniaco, sostituito da Mario Pasalic al 25' del secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina mercoledì sera, ha lavorato da solo per un trauma contusivo al ginocchio sinistro. In vista della partita di campionato di domenica a Bergamo con l'Empoli, comunque, il giocatore può essere recuperato.

C'è tempo nel pomeriggio di sabato e domenica in mattinata, prima della lista dei convocati all'ora di pranzo, per valutare le sue condizioni come quelle di Giorgio Scalvini, lesionatosi al bicipite femorale sinistro il 31 marzo a Napoli e oggi allenatosi in gruppo solo parzialmente. (ANSA).