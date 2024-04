Milan su Gimenez che piace anche al Napoli: primi contatti con l'agente

Il Milan continua a sfogliare la rosa dei candidati a prendere il posto di Olivier Giroud, destinato a trasferirsi in MLS a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua a sfogliare la rosa dei candidati a prendere il posto di Olivier Giroud, destinato a trasferirsi in MLS a fine stagione, e tenta una prima accelerata per Santiago Gimenez.

Come riporta Calciomercato.com, infatti, nel pomeriggio si è tenuto un summit tra il direttore dell'area tecnica rossonera, Geoffrey Moncada, e l'entourage del bomber messicano di proprietà del Feyenoord. Il club olandese lo valuta attorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante, che però per il momento non sembra scoraggiare i rossoneri.