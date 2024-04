Zambrotta perplesso: "Calabria a centrocampo, Pioli ha un po' esagerato"

Stefano Pioli è un tecnico che piace molto a De Laurentiis. L'ex Milan Gianluca Zambrotta ha parlato del tecnico rossonero a La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli è un tecnico che piace molto a De Laurentiis. L'ex Milan Gianluca Zambrotta ha parlato del tecnico rossonero a La Gazzetta dello Sport.

Al Milan, invece, la corsa di Pioli pare davvero agli sgoccioli.

"E mi dispiace. Penso che Pioli stia subendo un trattamento ingiusto. Nell’ultimo periodo ha forse esagerato con gli esperimenti, come quello di Calabria che entra nel campo quasi da mediano, ma il suo lavoro al Milan è stato molto più che positivo. Poi a pagare se non si vince è sempre l’allenatore, anche quando gli errori sono stati fatti da altri. Per esempio, è stato uno sbaglio mandare via Maldini e Massara, si può dire?".