Sky, Modugno: "Se prendi Conte, Lukaku è ancora un grande centravanti"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Televomero

Il giornalista Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Televomero: "Napoli in questo momento avrebbe bisogno di un allenatore rivoluzionario, che viene qui, che gioca a tre, che cambia sistema e principi. Questa stagnazione patetica del 4-3-3 deve finire, è una storia ormai vecchia. Ha stancato. Attaccante? Secondo me Dovbyk è un buon centravanti. Ma se prendi Conte anche uno come Lukaku è ancora un grande centravanti. Ricordate, i chili si perdono e i gol non si trovano...".