Come giocherebbe Conte con questa rosa: la formazione

Cavalchiamo l'entusiasmo provando a immaginare come giocherebbe oggi il Napoli con Conte in panchina

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Ciro Venerato scatena la passione dei tifosi parlando di accordo tra Napoli e Conte. Cavalchiamo l'entusiasmo provando a immaginare come giocherebbe oggi il Napoli con Conte in panchina o come avrebbe giocato se fosse arrivato nei mesi scorsi.

Probabilmente sarebbe stato 3-4-3 o 3-5-2 con Osimhen riferimento offensivo con Raspadori. Meret in porta, i tre dietro Ostigard, Rrahmani e Natan o Juan Jesus. Di Lorenzo e Olivera sulle fasce (Kvara a sinistra in caso di 3-5-2). A centrocampo i classici Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti Osimhen e Raspadori nel 3-5-2 oppure nel 3-4-3 Politano con Osimhen e Kvara.