Retroscena Rai - Manna pazzo di Retegui: fece di tutto per portarlo alla Juve

Retroscena di mercato a Televomero. Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rivelato: "Sapete perché hanno accostato Retegui al Napoli? Perché tutti sanno che è un vecchio pallino di Manna che voleva portarlo già alla Juventus. Fece di tutto e non ci riuscì. Piaceva a lui e non a Giuntoli. Quindi ora chi fa mercato ci pensa e lo accosta al Napoli. Ma è presto per fare nomi, Manna ha già parlato con mezzo mondo ma senza il nome del nuovo tecnico e il modulo è difficile fare previsioni".