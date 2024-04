Perché nessuno ha fatto questa domanda a Calzona?

Calzona è tornato a parlare, tanti discorsi, lunga conferenza, ma pochi spunti. Soprattutto è mancata una domanda fondamentale

Calzona è tornato a parlare, tanti discorsi, lunga conferenza, ma pochi spunti. Soprattutto è mancata una domanda fondamentale: perché insiste sempre con gli stessi? Perché non da spazio anche ad altri calciatori? Se, come dice, la squadra è stanca e non corre, perché non provare altri moduli o semplicemente nuovi singoli? Una domanda che nessuno ha posto a Calzona. Sarebbe stata interessante la risposta...Vedremo domenica contro la Roma quali saranno le scelte.