Festa scudetto Inter rischiava di trasformarsi in dramma: 13enne colpito da petardo

La festa per lo scudetto dell'Inter andata in scena lunedì sera si è trasformata in un incubo per un giovanissimo tifoso dell'Inter

La festa per lo scudetto dell'Inter andata in scena lunedì sera si è trasformata in un incubo per un giovanissimo tifoso dell'Inter che aveva raggiunto il centro del capoluogo meneghino con il solo intento di celebrare la seconda stella.

Lo ha raccontato lo stesso 13enne in una lettera dai contenuti forti e tutt'altro che banali come riportato da Sportmediaset: "Durante la strada continuo a cantare i cori, finché sento un botto fortissimo, come un’esplosione. Qualcuno ha tirato un petardo o qualcosa di simile. Le orecchie ronzano e la gamba mi cede. Cado e non riesco più a muovere il piede. Poi mio papà mi prende in braccio, vedo che c’è un buco nella gamba e sono ricoperto di sangue. Inizio a piangere, il dolore è fortissimo. La festa ora è proprio finita".