Gazzetta - Rinnovo Kvaratskhelia, l'agente in arrivo a Napoli: ecco l'offerta di ADL

Non conviene a nessuno mette pressione, anche perché il contratto lo vincola per altre tre stagioni. L'agente è atteso a Napoli nei prossimi giorni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla Georgia raccontano dell'interessamento del Barcellona per Kvicha Kvaratskhelia. Nulla di anomalo per uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, ma - scrive la Gazzetta dello Sport - non hanno ben considerato la volontà di Aurelio De Laurentiis. Perderà già Victor Osimhen ed è complicato pensare possano partire entrambe le stelle. Va ridiscusso il contratto, forse sarebbe stato meglio rivederlo già l'anno scorso, prima della festa Scudetto perché l'ingaggio da 1,5mln di euro è - si legge - quasi mortificante per il suo curriculum.

Maggio è alle porte e si avvicina il giorno dei giorni, come preventivato: il punto è che sono cambiate però molte cose, il Napoli rischia l'Europa e l'agente è pronto a salire ad una richiesta da 5mln di euro fino al 2028. Di recente l'agente ha cambiato più volte il tono dei suoi interventi, ma - sottolinea la Gazzetta - non conviene a nessuno mette pressione, anche perché il contratto lo vincola al Napoli per altre tre stagioni. L'agente è atteso a Napoli nei prossimi giorni, ADL è pronto a salire a 4,5mln di euro bonus compresi. L'entourage parte dai 5mln più bonus: il Napoli vuole costruire il prossimo ciclo intorno al georgiano e l'inserimento di una clausola dal 2025 può essere una soluzione per tutti.