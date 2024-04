PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Calzona non ci sta: reazione d'orgoglio contro la Roma"

Titola così il quotidiano Il Mattino in taglio alto nell'edizione odierna per riportare la richiesta espressa del tecnico del Napoli.

"Calzona non ci sta: 'Reazione d'orgoglio contro la Roma'", titola Il Mattino in taglio alto nell'edizione odierna per riportare la richiesta espressa del tecnico del Napoli. Dopo la scialba sconfitta in trasferta contro l'Empoli a caccia di salvezza, la squadra azzurra domani affronterà la Roma di Daniele De Rossi in una super sfida che potrebbe ancora valere qualcosa in ottica qualificazione Champions League. Per questo Francesco Calzona ha fatto risuonare questo campanello d'allarme nelle menti dei giocatori del Napoli, in ritiro da ieri fino al giorno dell'incrocio contro i giallorossi.