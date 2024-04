Roma, N'Dicka torna in gruppo: sarà a disposizione per il Napoli

La Roma è tornata a lavorare questa mattina in vista del match con il Napoli di domenica e la buona notizia c'è

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La Roma è tornata a lavorare questa mattina in vista del match con il Napoli di domenica e la buona notizia si chiama Evan Ndicka. Il calciatore ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo il minimo pneumotorace che aveva spaventato tutti contro l'Udinese. Il difensore dunque sarà a disposizione domenica anche se partirà dalla panchina.

Ancora lavoro a parte per Lukaku che domani sosterrà un test per capire se potrà essere convocato con il Napoli o se sarà meglio aspettare giovedì contro il Bayer Leverkusen. Lavoro a parte anche per Smalling, uscito ieri sera per un fastidio all'inguine. (ANSA).