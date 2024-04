Pres. Juve Stabia: "Gran rapporto con ADL, la prima telefonata è stata sua!"

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play: "Con il presidente Aurelio De Laurentiis c'è un bel rapporto. La prima telefonata dopo la promozione raggiunta a Benevento è stata la sua. Poi ho ricevuto tante chiamate dalla Serie A, dalla Serie B e anche dalla C. Devo dire grazie di cuore a tutti. E ancora oggi ci fanno i complimenti, siamo invitati in una serie di incontri istituzionali per darci premi per questa bellissima promozione.

Ci godiamo questa grande promozione, abbiamo l'ultima partita sabato con il Picerno. Arriverà il presidente Balata, il presidente Marani, ci daranno il trofeo. E poi avremo la Supercoppa, un'altra grande sfida di maggio. Dopo ci metteremo a lavoro per programmare la nuova squadra e i nuovi player da mettere in campo per confermarci nella prossima Serie B".