Il Frosinone domina la Salernitana e vince 3-0: nei guai Sassuolo e Udinese

Tutto facile per il Frosinone che supera la Salernitana mandandola in Serie B

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tutto facile per il Frosinone che manda in B la Salernitana. Primo gol di Soulé su calcio di rigore, poi raddoppio di Brescianini.

Quarto gol in campionato per il centrocampista che tanto piace al Napoli. Nel finale tris di Zortea. Mai scesa in campo la squadra granata, da oggi aritmeticamente in Serie B.