Corsera - Conte ha già ricevuto l'offerta di ADL. Un giocatore può convincerlo a dire sì

Come scrive il Corriere della Sera parlando della panchina del Napoli, il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Come scrive il Corriere della Sera parlando della panchina del Napoli, il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte che potendo scegliere resterebbe in Italia, anche per ragioni personali, e come destinazione in A accetterebbe solo i progetti di piazze prestigiose come Milano e Napoli. L’ex c.t. ha già una proposta sul tavolo e deve solo dare una risposta al vulcanico presidente dei partenopei. Certo, sapere dell’addio quasi scontato di Osimhen rende meno appetibile l’offerta, ma Jonathan David del Lille può essere una buona opzione per lenire la mancanza