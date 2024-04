Calzona a sorpresa: perché ha citato questi tre giocatori del Napoli

Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Roma. Interessante questo passaggio

Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Roma. Interessante questo passaggio, indicando gli unici 3 giocatori che non hanno avuto spazio, come a dare responsabilità anche alle altre alternative che un po' di spazio in più invece l'hanno avuto, oltre ovviamente ai titolari.

Lei e la società vi siete presi la responsabilità, deve prendersela anche lo spogliatoio dopo le sue parole?

"Tutti, i giocatori non possono non ritenersi responsabili, in campo ci vanno loro alla fine. Io le scelte le faccio in base a ciò che vedo in settimana, sento che ci sono giocatori sacrificati, ma a parte tre, Mazzocchi, Dendoncker e Natan il resto ha avuto spazio, più di quanto pensiamo, quindi devono sentirsi responsabili e lo spazio per mettersi in mostra l'hanno avuto. Io glielo dico tutti i giorni che siamo i primi responsabili, io e loro, la società mi è stata vicina, il presidente lo stesso, non ha mai inciso negativamente, si interessa ogni giorno, con me è molto carino, educato e rispettoso, mi chiede molte cose, ma è la normalità per un capo di un'azienda".