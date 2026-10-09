L'appello di Caiazza ai tifosi: "Domani non offendete ADL! Serve il dialogo"

Caiazza presenta la sfida tra Napoli e Frosinone e invita l'ambiente azzurro a ritrovare compattezza, soffermandosi anche sulle tensioni ADL-ultras

Nel suo editoriale su Il Roma, Salvatore Caiazza si proietta verso la ripresa del campionato e sottolinea l'importanza della sfida di domani al Maradona: "Ci sarà sold out per una partita che non è di cartello ma è fondamentale per tornare a vincere e riprendere la corsa verso i primi posti". Il giornalista si aspetta una grande spinta del pubblico: "Sarà al fianco dei propri beniamini dal primo all'ultimo minuto senza mai stancarsi". Attenzione, però, al Frosinone: "Gioca senza pensieri, sa di poter far male al Napoli. E quindi proverà magari a sfruttare l'occasione per piazzare il colpo. E sarebbe un bel problema per Allegri e compagni".

Caiazza: "Lo scontro tra ultras e proprietà non porta da nessuna parte"

Il passaggio più netto riguarda il rapporto tra una parte della tifoseria e Aurelio De Laurentiis: "Si dovrà evitare di offendere il presidente De Laurentiis. Questo scontro tra gli ultras e la proprietà non porta da nessuna parte". Caiazza invita entrambe le parti al dialogo: "Certe situazioni si possono risolvere parlando. Chiarendo. Non certo urlando improperi contro il numero uno azzurro". E conclude chiedendo unità attorno alla squadra: "Vale la pena allora unirsi per remare tutti dalla stessa parte in una stagione delicata che, però, può regalare ancora tante gioie a tutti. Al presidente e ai tifosi napoletani".