AUDIO - Impallomeni: "Sentenza moralmente contestabile. Come può JJ difendere la sua onorabilità?"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus.

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus: "Ci si capisce poco. Io volevo vedere le deposizioni di Acerbi e Juan Jesus, perché non sappiamo cosa si sono detti.

Sentenza giuridica impeccabile, ma moralmente è contestabile. Hanno perso tutti però. Ha perso Juan Jesus, perché prima dice che sono cose di campo, assolvendo Acerbi, che però poi ha smentito la frase razzista e poi c'è Juan Jesus che sbotta. Non sappiamo cosa si sono detti realmente. Vorrei fare delle domande ad Acerbi. Come fa ora Juan Jesus a controreplicare? Come può difendere la sua onorabilità? E perchè non è stato assistito da un legale durante il processo?".