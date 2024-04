FOTO - Napoli-Roma, la vendita rallenta: restano disponibili biglietti di Distinti e Tribune

Nonostante la delusione per l'ennesimo ko ad Empoli, il Maradona presenterà un buon colpo d'occhio per Napoli-Roma di domenica, ore 18

Nonostante la delusione per l'ennesimo ko ad Empoli, il Maradona presenterà un buon colpo d'occhio per Napoli-Roma di domenica, ore 18, ma con ogni probabilità non ci sarà il sold-out. Da giorni sono già esaurite le Curve superiori ed è terminata anche la Curva A inferiore (nella B inferiore sono in corso dei lavori) e ad oggi restano poche disponibilità soltanto nei Distinti e nelle Tribune.

I prezzi per Napoli-Roma saranno i seguenti:

FASE 1

Ridotto Fidelity Ridotto Under 30

CURVE INFERIORI 20€ 17€

CURVE SUPERIORI 40€ 30€

DISTINTI INFERIORI 50€ 35€

DISTINTI SUPERIORI 65€ 50€

TRIBUNA NISIDA 85€ 65€

TRIBUNA POSILLIPO 105€ 80€

FASE 2

Intero Vendita Libera Ridotto Under 30

CURVE INFERIORI 25€ 17€

CURVE SUPERIORI 45€ 30€

DISTINTI INFERIORI 55€ 35€

DISTINTI SUPERIORI 75€ 50€

TRIBUNA NISIDA 95€ 65€

TRIBUNA POSILLIPO 115€ 80€