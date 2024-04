CdM - Una frase di Calzona sintetizza tutta la sua frustrazione

Ieri Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta così le parole dell'allenatore

Ieri Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta così le parole dell'allenatore: "Non è stata una semplice conferenza stampa, un’immersione dentro Napoli-Roma, partita fondamentale non solo per le speranze europee ma anche per invertire la rotta dopo aver conquistato un solo punto tra Frosinone ed Empoli.

Calzona ha inchiodato tutti alle proprie responsabilità non nascondendo la complessità della situazione che è stato chiamato a fronteggiare. Una sua frase sintetizza la frustrazione nel non riuscire a mettere a posto il rendimento della squadra: «Mi aspettavo di incontrare meno problemi, ma dopo 2-3 giorni mi sono reso conto che erano più di quelli previsti»".