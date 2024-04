Cds - Uefa ha chiarito: "Col 6° posto in Champions se la quinta vince l'EL!"

. Il Corriere dello Sport quest'oggi riporta di un chiarimento dell'Uefa, al momento informale e in attesa di essere scritto in una circolare

A Nyon si sono resi conto che il caso italiano - tre semifinaliste nelle coppe più un bonus legato al ranking per federazioni - è più unico che raro. Il Corriere dello Sport quest'oggi riporta di un chiarimento dell'Uefa, al momento informale e in attesa di essere scritto in una circolare che chiarisce i criteri per la qualificazione alla prossima Champions:

"Il posto extra che l’Italia ha già matematicamente conquistato si aggiungerà solamente a giochi chiusi ed è una sorta di diritto intoccabile acquisito per meriti sportivi. Se uno tra De Rossi e Gasperini dovesse quindi tornare a casa con il trofeo da Dublino, il 22 maggio, chiudendo la Serie A al 5° posto, andrebbe ad aggiungersi al poker di squadre in testa ma permetterebbe pure alla sesta di qualificarsi. Semplificando il concetto, l’talia potrebbe trovarsi con questo bottino: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa. La prospettiva è invitante non soltanto per i giallorossi o per la Dea - avrebbero almeno tre strade per raggiungere l’obiettivo: 5° posto, Europa League o 6° posto se l’altra conquista Dublino e arriva 5ª -, ma pure per Lazio, Napoli e Fiorentina".