De Rossi a Napoli senza quattro titolari: le ultimissime di formazione da Roma

In attacco non dovrebbe esserci Lukaku: salvo miracoli dovrebbe rientrare direttamente col Leverkusen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il recupero di Ndicka può tamponare l'emergenza in difesa della Roma. Lo scrive il quotidiano romano Il Messaggero sottolineando che Llorente è squalificato (come Paredes in mediana), Smalling è vittima di un problema all'inguine e non verrà rischiato in vista del Bayer Leverkusen e quindi restano Mancini e Huijsen ai quali si aggiungerà proprio Ndicka e poi toccherà a De Rossi valutare eventualmente l'inserimento. In attacco non dovrebbe esserci Lukaku: salvo miracoli dovrebbe rientrare direttamente col Leverkusen.