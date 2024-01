Bagni: "Inter favorita, ma il Napoli non concede quanto la Lazio. Mi accontento di un gol..."

In una lunga intervista concessa al Mattino, il doppio ex giocatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni ha parlato della finale di Supercoppa

In una lunga intervista concessa al Mattino, il doppio ex giocatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni ha parlato della finale di Supercoppa, che azzurri e nerazzurri si contenderanno domani a Riyadh: "La finale? Dell'Inter ne ero convinto, del Napoli me lo auguravo: gli azzurri hanno portato a casa un risultato meritatissimo contro la Viola senza rischiare nulla. Per quello che hanno fatto vedere venerdì sera, i nerazzurri sono favoriti. Ma come sempre ogni gara fa storia a se. L'Inter si esprime in modo splendido: con la Lazio si è giocato a una porta, però tutti quegli spazi secondo me il Napoli domani non li concederà", spiega.

Significa che il Napoli non ha chance?

"Ci mancherebbe altro. Certo che il Napoli ha le sue chance e dovrà essere bravo a sfruttarle. Basta anche un corner per spostare gli equilibri. Mi accontento anche di un gol su palla inattiva, insomma. Ma è ovvio che a chiunque si faccia una domanda del genere tutti diranno che la favorita è l'Inter".