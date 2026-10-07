Benevento, Vigorito: "Svincolati? Abbiamo pagato i procuratori, questo sistema farà fallire il calcio"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha tracciato ai microfoni di OttoChannel le linee guida per il futuro del club sannita

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha tracciato ai microfoni di OttoChannel le linee guida per il futuro del club sannita. Dal ricordo del fratello Ciro alla volontà di costruire una squadra sempre più giovane, fino alla dura presa di posizione sul ruolo dei procuratori nel calcio moderno: "Voglio un Benevento fatto dal 70% da ragazzi. Il calcio moderno impone un cambio di rotta. Voglio una squadra composta per il 70% da ragazzi, provenienti dal mio vivaio o da altri settori giovanili, perché i ragazzi hanno il fuoco dentro. L’altro 30% deve essere formato da elementi di esperienza".

Benevento, Vigorito punta sui giovani e attacca il sistema dei procuratori

Il presidente ha poi affrontato il tema del mercato e degli svincolati, criticando alcuni meccanismi legati ai procuratori: "Quest’anno abbiamo preso gli svincolati non per risparmiare, anche perché abbiamo pagato i procuratori. Questo è uno dei meccanismi che farà fallire il calcio. Quando un presidente vende un calciatore, incassa e ne compra un altro. Quando un procuratore porta un calciatore allo svincolo, lo dà a chi vuole lui. Ma questo impoverisce le società di calcio".