Biasin: "Giuntoli vuole ripartire da una Juve senza Allegri e rifare quanto fatto a Napoli"

Intervenuto a Sportmediaset, il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso così sul futuro della Juventus: "Io credo che la dirigenza della Juventus abbia deciso e Giuntoli voglia ripartire dalla sua Juventus che è una Juventus senza Allegri non perché gli sta antipatico o non gli piace ma perché vorrebbe rifare quello che ha fatto a Napoli con una squadra che ha stravinto il campionato con giocatori di cui di diceva che non potevano vincere.

Bisogna lasciar lavorare Giuntoli anche se bisogna capire che Allegri non è disposto a regalarti un anno di contratto ma deve decidere Giuntoli lui ha già deciso. Allegri? Non credo che quello che succede fuori impedisce alla Juventus di fare 5 passaggi di fila. Con giocatori di seconda fascia Allegri continuerebbe a fare un calcio pragmatico mentre Thiago Motta proverebbe a giocare diversamente".