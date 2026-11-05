Pioli o Benitez al Napoli? Scotto: "Faccio chiarezza sui 2 nomi che circolano"

Napoli ko col Porto. Qualche giorno prima della partita, Giovanni Scotto sul suo canale Youtube aveva parlato di due suggestioni legate alla panchina del Napoli qualora dovesse partire Allegri: "Ci sono nomi che orbitano sul Napoli come Pioli e Benitez. Il primo è stato in città e sembra già essere voglioso di cogliere un'eventuale opportunità. E c'è anche l'ex Benitez, che aveva parlato alla Gazzetta e si era detto sorpreso per la crisi del Napoli. Sono due nomi che in caso di esonero di Allegri possono avere una certa consistenza.

Pioli forse è l'ultimo allenatore di un certo livello in giro ma occhio all'Atalanta con Sarri che rischia. Pioli era stato cercato da De Laurentiis già ai tempi del Bologna. Per Adl, Benitez è una sorta di garanzia e poi conosce la piazza. Occhio, però, non ci sono oggi i presupposti per l'addio di Allegri, ma De Laurentiis non vuole rifare gli errori del 2023. Può prendere una decisione solo in caso di risultati drastici".