Con chi ce l'aveva Politano? Di Canio: "Penso a un solo nome e già lo dissi..."

Paolo Di Canio parla del momento del Napoli dopo il ko col Porto

Paolo Di Canio a Sky Sport commenta le parole di Politano di ieri dopo il ko del Napoli contro il Porto in Champions: "Ce l'aveva in modo diretto con qualcuno e sono convinto di questa cosa. Nello spogliatoio se vivi un momento così delicato e hai vinto due scudetti da protagonista e ti impegni tanto, allora dici quello che pensi. Sono sicuro non ce l'avesse con McTominay e non può essere neppure Hojlund che dà il massimo. Se parli così, forse parli a qualcuno che non ritieni si stia comportando bene e forse si sente superiore al contesto. Ho il mio nome, è De Bruyne. Poi magari smentiscono ma è quello il nome. Gli altri, ripeto, si dannano tutti e si danno da fare e non rompono le pa**e a nessuno. KDB no, invece. Già lo dissi, l'unico problema è che si potesse sentire superiore al contesto in cui si trova".

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