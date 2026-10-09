Bilancio sosta? Allegri concreto: “Vedremo domani, abbiamo fatto due test…”

Massimiliano Allegri rimanda alla sfida contro il Frosinone il giudizio sulla lunga sosta. Il Napoli ha lavorato anche attraverso le amichevoli

Tre settimane senza campionato hanno permesso al Napoli di lavorare a Castel Volturno, seppur con un gruppo ridotto a causa dei tanti calciatori impegnati con le nazionali. Alla vigilia della partita contro il Frosinone, Massimiliano Allegri ha spiegato come siano stati gestiti questi giorni, con particolare attenzione alla condizione di chi aveva trovato meno spazio nelle prime gare stagionali.

Allegri: "Abbiamo fatto due amichevoli"

Questo l'intero virgolettato del tecnico azzurro: "Il bilancio lo vedremo domani sera (ride, ndr), se si fa risultato è servita, altrimenti era meglio giocare ancora. Abbiamo lavorato con quelli che avevamo, abbiamo fatto due amichevoli, una con l'Avellino ed una tra di noi per dare un po' di condizione e far giocare chi aveva trovato meno spazio".