Brambati: “Dalle parole di Gravina si evince che Juan Jesus si è inventato tutto...”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Chi butta dalla torre, Acerbi o Juan Jesus?

"La giustizia sportiva. Qui è stato assolto un tesserato, senza poi condannarne un altro, sulla mancanza di prove. Ma faccio una domanda: nel momento in cui un tesserato viene scoperto che scommette e vende le partite e fa il nome di un altro tesserato che era a conoscenza, che è sempre la sua parola contro quella di un altro, come mai lì la parola vale? La parola di uno che ha commesso un reato sportivo ha valore e l'altro deve dimostrare il contrario e in questo caso no? Allora dovevo credere a Juan Jesus. Non credo che uno si svegli e dice certe cose. Mi sembra inverosimile anche che lo stesso Acerbi si sia scusato in prima istanza. Ho letto della moglie di Acerbi che ha detto 'sciacquatevi la bocca'. Non è stata molto carina. Ho letto le parole di Abodi, che ha detto che l'importante che Acerbi sia a posto con la sua coscienza. Se è andata come ha detto Acerbi, allora dovrebbe querelare Juan Jesus. Perché non lo fa?".

Ma perché Juan Jesus non si è presentato con l'avvocato?

"Perché doveva andare con un avvocato a dire la verità? Io devo dire solo che quella persona mi ha detto questo in campo, perché portarmi un avvocato? E' un processo sportivo, che è una farsa".

Guai per Sandro Tonali: la Federazione inglese lo accusa di aver scommesso per 50 volte (12 agosto-12 ottobre) su partite di calcio:

"Non bene direi. E' la situazione frutto di una malattia a questo punto. Ha scommesso durante anche il periodo delle indagini e prima della squalifica. Pensate quanto ha speso il Newcastle per lui, è un danno clamoroso per il club".

Gravina dice che crede ad Acerbi:

"Quindi non crede a Juan Jesus, che si è inventato tutto. Va bene...vuol dire che nel Napoli c'è un bugiardo. Si è inventato una frase razzista, ha l'ossessione del razzismo. Questo evinco dalle parole di Gravina. Ha detto bene Abodi, è stato perfetto".

E' stato nel ritiro della Nazionale negli USA?

"Spalletti mi ha fatto un grandissimo regalo. Mi ha detto di andare all'albergo del ritiro a Miami il giorno dopo la partita, mi ha fatto entrare nella sala dove tutto lo staff facevano vedere momenti della gara con il Venezuela. Ho visto come lavora ed è stata una lezione di calcio a 360 gradi. E' molto maniacale Spalletti nella tattica, soprattutto nei movimenti offensivi e non solo in quelli difensivi. Ho capito quanto sia minuzioso il suo lavoro".

Cosa dice sull'Inter?

"E' uscita dalla Champions ma Inzaghi qui ha 0% di colpe. Perché a mio avviso è stata interpretata male dai giocatori la partita di ritorno, non dall'allenatore, che non ha commesso alcun errore. I giocatori, soprattutto dopo l'1-0 di Dimarco, hanno pensato di avere già la qualificazione in tasca e di essere più forti. E lì l'allenatore non può fare nulla. Non sono stati famelici e lì non c'entra il tecnico".