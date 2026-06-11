Brambati: "Mi ha chiamato Allegri, mi ha detto perché non è ancora a Napoli"

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"leri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?". A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Massimo Brambati. Suo il retroscena sul futuro allenatore del Napoli.

Come vede al prossima Serie A?

"lo dico che tra Napoli e Roma potrebbero venir fuori delle sorprese. Nessuno dava il Napoli di Spalletti come probabile vincitore. Non mi piacciono queste cose, siamo ancora all'inizio".