Plusvalenze, Campedelli: “Chievo assassinato! Società più grandi hanno sbagliato più di noi!"

Luca Campedelli torna sul fallimento del Chievo e sulla vicenda delle plusvalenze, citando la Juventus.

Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, è tornato sulla vicenda delle plusvalenze e sul fallimento del club veneto, avvenuto nel 2022. L'ex patron, che aveva ereditato la società dal padre nel 1992, conducendola dalla Serie C fino alla Champions League, ha rivendicato le proprie ragioni: “Non 'varie' società. Tante. Se noi abbiamo sbagliato, altri hanno sbagliato più di noi. Società grosse. Cifre enormi. Noi siamo stati il capro espiatorio. La squadretta da stangare per dare una lezione a tutti. Il Chievo è stato assassinato. Comunque la si pensi su quelle maledette plusvalenze non c’è il reato. Non esistono parametri su cui giudicare se un giocatore vale uno, dieci o cento. Tant’è che al processo, su questo, sono stato assolto”.

Campedelli sulle plusvalenze e il caso Juventus

L'ex presidente del Chievo ha poi chiamato in causa la Juventus, soffermandosi sulla questione della valutazione economica dei calciatori e ripercorrendo la propria vicenda giudiziaria: “Non esiste tecnicamente un valore fittizio. Possono esistere una vendita in nero o una fattura falsa, ma un valore fittizio no. Lo dicono le sentenze. La stessa Juve ha dovuto accordarsi perché c’era un problema di false comunicazioni alla Consob, se ho capito bene. Sulle plusvalenze avrebbe potuto essere assolta. Noi siamo stati condannati soprattutto dalla pubblica gogna. Mi son fatto tutto il processo di Forlì. Per rispetto della corte. È stata tosta, essere infamato per ore. Per sei anni, dal ’19 al ’25”.